Des milliers de migrants se mettent en route dans le sud du Mexique en direction des États-Unis

Des milliers de Migrants quittent Mexique pour les Usa

Plusieurs milliers de migrants ont commencé à marcher sous la pluie tôt lundi dans le sud du Mexique, fatigués d’attendre la normalisation de leur statut dans une région où il y a peu de travail et encore loin de leur objectif ultime, qui est d’atteindre les États-Unis.





Des représentants de ces migrants ont déclaré qu’ils voulaient attirer l’attention sur leur situation critique, en la faisant coïncider avec le Sommet des Amériques qui se tient cette semaine à Los Angeles. On estime que la caravane compte entre 4.000 et 5.000 migrants, principalement originaires d’Amérique centrale, du Venezuela et de Cuba.





Il s’agit de la plus grande caravane de migrants à tenter de quitter le sud du Mexique cette année, bien qu’un groupe beaucoup plus important ait été arrêté l’année dernière au Guatemala. Les autorités mexicaines ont fini par disperser les autres par un mélange de force et d’offres pour résoudre plus rapidement leurs cas.





Beaucoup portaient des enfants dans leurs bras, sur leur dos, utilisant des feuilles de plastique ou des couvertures pour les protéger de la pluie persistante. Ils ont marché de la ville de Tapachula, dans le sud du pays, jusqu’à une ville située à environ 15 kilomètres de là, avant de s’arrêter pour se reposer pour la nuit.





Depuis des mois, les migrants et les demandeurs d’asile se plaignent que la stratégie mexicaine consistant à les contenir dans la partie la plus méridionale du pays leur a rendu la vie misérable. Beaucoup d’entre eux sont lourdement endettés et les possibilités de travail sont rares dans le sud du Mexique.





Les migrants se plaignent que les retards dans les formalités administratives relatives aux demandes de visa les ont piégés à Tapachula, une ville proche de la frontière guatémaltèque. Lundi, un groupe de migrants a tenté de s’échapper d’un centre de détention de Tapachula, en grimpant sur l’un des toits de l’établissement. Cependant, la police et la garde nationale ont encerclé le centre et empêché toute évasion.





Pas de la monnaie d’échange

L’agence mexicaine chargée de l’asile a été débordée par le nombre croissant de demandeurs. En raison de politiques restrictives, la demande d’asile au Mexique est l’un des rares moyens dont disposent les migrants pour légaliser leur statut et poursuivre leur voyage vers le nord.





La caravane est partie quelques heures avant que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador n’annonce qu’il ne participerait pas au Sommet des Amériques parce que l’administration Biden n’a pas invité Cuba, le Venezuela et le Nicaragua à y participer.





Luis García Villagrán, un militant qui accompagne les migrants à Tapachula, a déclaré qu’ils voulaient envoyer un message aux dirigeants de la région, à savoir que “les femmes et les enfants migrants, les familles migrantes ne sont pas de la monnaie d’échange pour des intérêts idéologiques et politiques.”





Le migrant vénézuélien Ruben Medina a déclaré que lui et 12 membres de sa famille se sont retrouvés dans le sud du Mexique à cause du président de son pays, Nicolás Maduro. “(Nous avons) attendu environ deux mois pour le visa et toujours rien, alors mieux vaut commencer à marcher.”





“Ils nous ont donné un rendez-vous pour le 10 août dans (la commission d’asile), et nous n’avons pas l’argent pour attendre”, a déclaré Joselyn Ponce du Nicaragua. “Nous avons dû nous promener en nous cachant de l’immigration, il y a eu des raids, parce que s’ils nous attrapent, ils vont nous enfermer”.





Des marches qui prennent de l’ampleur

Le phénomène des caravanes de migrants a pris de l’ampleur en 2018. Auparavant, des caravanes annuelles plus petites se déplaçaient à travers le Mexique pour mettre en lumière la détresse des migrants, mais sans l’objectif affiché d’atteindre la frontière américaine.





Mais ensuite, plusieurs milliers de migrants ont commencé à marcher ensemble, pariant sur la sécurité par le nombre et une plus grande probabilité que les responsables gouvernementaux ne tentent pas de les arrêter. Cela a fonctionné au début, mais plus récemment, les gouvernements guatémaltèque et mexicain se sont montrés beaucoup plus agressifs pour dissoudre les caravanes avant qu’elles ne puissent prendre de l’ampleur.





En octobre 2021, une caravane a atteint environ 4.000 migrants avant de se dissoudre dans le sud du Mexique. Une autre, démantelée par les autorités au Guatemala en janvier de la même année, était estimée encore plus importante.