Des navires russes font feu en mer Noire pendant les manoeuvres de l'OTAN

Exercices avec le navire de l'Otan

Des navires russes ont fait feu lors d'exercices en mer Noire qui se déroulent en même temps que des manœuvres navales menées par l'Ukraine, les États-Unis et d'autres pays, a déclaré ce jeudi le ministère russe de la Défense.





Les équipages des navires de débarquement Orsk et Saratov ont tiré sur des cibles en surface et dans les airs, a précisé le ministère. En début de semaine, la Russie a testé ses défenses aériennes dans la péninsule de Crimée. Des pilotes d'unités de la flotte de la mer Noire et de l'armée de l'air ont pris part à l'exercice, selon le service de presse du district militaire sud, mardi.





Comportement russe jugé “dangereux”





Des manœuvres internationales en mer Noire ont conduit à une série de rencontres militaires rapprochées impliquant les forces russes depuis la semaine dernière. Le ministère néerlandais de la Défense a déclaré sur Twitter, mardi, que des avions de combat russes avaient eu un comportement "dangereux" à l'égard d'un navire de guerre néerlandais en mer Noire la semaine dernière. Les avions "volaient dangereusement bas et près, feignant des attaques", a-t-il précisé. Le ministère russe de la Défense a réagi à ces déclarations et assuré que les chasseurs volaient à une distance sûre pour avertir le navire.





Un navire britannique visé par des tirs