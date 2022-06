Des policiers et des douaniers espagnols interpellés pour trafic de drogue

Des Policiers et Douaniers espagnols interpellés pour trafic de drogue

61 personnes, dont cinq agents de la Guardia Civil, un de la police nationale et un des douanes, ont été interpellées en Espagne à la suite d'une enquête de 18 mois sur deux bandes criminelles. Grâce à la coopération entre Europol et les forces de l'ordre espagnoles, ces dernières ont pu démanteler tout un réseau de trafic de drogue, souligne mercredi l'agence européenne de police dans un communiqué.





Les deux gangs criminels, connus sous les noms de "Clan de Tanger" et "Clan del Sur", auraient introduit en Espagne, via le détroit de Gibraltar, un total de 16 tonnes de cocaïne et 150 tonnes de haschisch afin de les distribuer ensuite dans toute l'Europe. Ils dissimulaient la drogue dans des cargaisons de tomates, de pastèques et de melons. Les deux bandes sont considérées comme l'un des réseaux criminels les plus actifs opérant dans le port d'Algésiras, où elles ont été aidées par des agents des douanes et de la police.