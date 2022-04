Des premiers résultats tombent: Marine Le Pen en tête dans les Dom-Tom, Emmanuel Macron chez les Français de l'étranger

Marine LePen, en tête dans les Dom-Tom

Marine Le Pen est arrivée en tête du vote dans les départements d'Outre-mer où Jean-Luc Mélenchon s'était détaché lors du premier tour, selon des résultats diffusés dimanche après-midi par plusieurs médias belges.





En Guadeloupe, la candidate du Rassemblement national remporte 69,60% des voix contre 30,40% pour Emmanuel Macron. Le taux de participation y est de 47,18%. En Martinique, Marine Le Pen atteint 60,87%, des voix contre 39,13% pour le président sortant et un taux de participation de 45,45%. La candidate d'extrême droite arrive également en tête en Guyane, avec 60,70% des voix contre 39,30 pour Emmanuel Macron; à Saint-Martin et Saint-Barthélémy (55,52%) ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%). Par contre, en Polynésie française, c'est le président sortant qui décroche 51,81% des voix.





Ce dernier est par ailleurs largement plébiscité par les électeurs français ayant déjà voté en Amérique, avec 89% des voix en Argentine, 86% au Brésil, 87% au Chili, 86% au Canada (sans les résultats de Vancouver) et 92% aux États-Unis (sans Chicago et La Nouvelle Orléans).