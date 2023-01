Des restes humains découverts dans des canalisations en France: “On est vraiment traumatisé”

Découverte de restes humains dans les canalisations en France

Ce mardi 17 janvier, une entreprise en charge de déboucher des canalisations a découvert des morceaux de corps démembrés dans un immeuble de Saint-Priest, dans le sud-est de la France. Un suspect a été arrêté et une enquête a été ouverte.





Une personne a été arrêtée et était entendue mercredi dans le cadre d’une enquête pour “homicide volontaire” après la découverte de restes humains dans une canalisation d’un immeuble de Saint-Priest (Rhône), a-t-on appris auprès du parquet de Lyon.





“Une personne a été interpellée et placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête”, a indiqué le parquet à l’AFP sans autre précision, confirmant une information du Parisien. Selon BFMTV, cette dernière serait âgée de 28 ans et serait “connue et traitée pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années”.





Découverte macabre

Les “débris humains” ont été découverts mardi soir: vers 23H40, “l’alerte a été donnée par l’entreprise en charge de déboucher ces canalisations à la demande du propriétaire de l’immeuble”, a expliqué le parquet.









“Des mains, un pied ou des bouts de chair ont été retrouvés dans ces conduits. Une scie électrique aurait aussi été retrouvée” non loin du bâtiment, a précisé le site Lyon Mag, qui a révélé cette affaire.





Une enquête du chef d’homicide volontaire a été “immédiatement” ouverte après la découverte macabre et confiée à la direction zonale de police judiciaire (DZPJ), selon le parquet lyonnais.





La victime a été identifiée, il s’agirait d’un jeune homme de 17 ans.





“On est vraiment traumatisé”

Interrogé par nos confrères de BFMTV, Aldo, le voisin du suspect, est l’une des dernières personnes à lui avoir parlé. “Je lui ai demandé si ses toilettes étaient bouchées, il m’a répondu que ce n’était pas le cas. Puis je lui ai demandé s’il faisait des travaux, il a répondu ‘non’ avant de dire, quelques secondes après: ‘si, un petit peu’”.