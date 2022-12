Des secouristes indiens creusent un tunnel pour sortir un enfant coincé dans un trou depuis trois jours

Un enfant tombe dans un puit en Inde

L’opération de sauvetage visant à extraire Tanmay Sahu, huit ans, coincé depuis trois jours dans un puits de 120 mètres de profondeur dans l’État indien du Madhya Pradesh est toujours en cours. Cette dernière est particulièrement délicate en raison de la présence de pierres dans le puits bloquant l’accès.





Le petit Tanmay est tombé dans le puits le 6 décembre vers 17 heures (heure locale) alors qu’il jouait dans une ferme. “Nous nous sommes immédiatement précipités sur place. Il respirait et était toujours capable de communiquer. L’opération de sauvetage a commencé à 18 heures”, a déclaré à l’IANS Sunil Sahu, le père du garçon.





D’impressionnantes machines sont déployées pour creuser un tunnel parallèle afin de secourir l’enfant bloqué à 16 mètres de profondeur.





“Cela va probablement prendre un certain temps à cause des grosses pierres bloquant le chemin”, a déclaré aux journalistes le magistrat Shyamendra Jaiswal. Toutefois, il faut faire vite car Tanmay ne communique plus. “Il a peut-être perdu connaissance.”