Des soldats américains font une énorme bourde lors d'un exercice

L'armée américaine a dû s'excuser jeudi après qu'un exercice de ses forces spéciales a mal tourné lorsque les soldats ont forcé en pleine nuit la porte de la mauvaise chambre d'un grand hôtel de Boston, arrêtant un client innocent.



L'exercice effectué en commun avec la police fédérale (FBI) était "destiné à améliorer les compétences des forces spéciales dans des environnements réalistes et peu familiers", a expliqué le commandement des Forces spéciales de l'armée de Terre dans un communiqué.





Mais l'équipe "est entrée dans la mauvaise chambre et a détenu un individu qui n'avait rien à voir avec l'exercice", a ajouté le commandement, lui présentant ses "plus profondes excuses". "Nous sommes en train de passer cet incident en revue avec nos partenaires et aucun autre détail ne sera rendu public à ce stade", ont ajouté les Forces spéciales.