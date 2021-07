Des soutiens d'Éric Zemmour indignent avec leur utilisation de photos de victimes du terrorisme

Des proches de victimes des attentats du 13-Novembre 2015 ont eu la douleur de voir des photos des leurs utilisées pour encourager Éric Zemmour à la présidentielle 2022.





POLITIQUE - Ignoble. "Envie de hurler". Les proches de victimes du 13-novembre ont fait part de leur dégoût face à l'utilisation ce mercredi 21 juillet de photos de victimes du terrorisme par un groupe de soutien au chroniqueur Éric Zemmour.





Sous le hashtag #NosViesComptent, le compte Twitter "Génération Z", présenté comme "le mouvement de jeunesse de soutien à Éric Zemmour" notamment en vue d'une candidature en 2022, a publié dans la soirée du 20 juillet une série de portraits de victimes d'agressions sur le sol français. Parmi ces clichés se trouvent notamment des victimes des attentats de novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.





Par respect pour les victimes et leur entourage, Le HuffPost a choisi de ne pas relayer ces messages et images.





Ces publications renvoient vers un article sur le site du mouvement, intitulé "#NosViesComptent: Pour se souvenir et pour agir". "La France est depuis quelques années touchée par une ultra-violence croissante à travers tout le pays. (…) Quelle est l'ampleur de cette criminalité, quelles sont les causes de ce déferlement et comment y faire face? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons", annoncent les auteurs du texte.





Et après avoir listé une série de chiffres témoignant de "l'ensauvagement de la société", l'explication apportée par les soutiens d'Éric Zemmour est toute trouvée: "l'immigration (…) un rouleau compresseur écrasant le peuple français et le menaçant". Un discours raciste et mensonger mais récurrent chez le polémiste et chroniqueur de CNews, déjà condamné pour ses propos sur ce sujet, entre autres.





"J'ai juste envie de hurler"





Cette utilisation de photos de personnes décédées à des fins politiques indigne. "Ce soir en arrivant chez les amis, je regarde twitter et je tombe sur cette ignoble campagne pro-Zemmour utilisant les photos de nos enfants décédés. J'ai juste envie de hurler", a écrit Georges Salines, père d'une victime du Bataclan.

Lui, comme toutes les familles de victimes, ont reçu le soutien de plusieurs personnalités et anonymes, dont certains élus. "De tout cœur avec les survivants, les proches, les victimes directs ou indirects des attentats en France, qui s'émouvant d'une nauséabonde propagande", a abondé le député LREM Éric Bothorel.



L'association de victimes "13/11/15" a accusé de son côté les soutiens de Zemmour de "ne pas respecter la mémoire des victimes et leurs proches." "Si les actions mémorielles sont essentielles pour que les victimes ne soient pas oubliées, elles ne sauraient être utilisées à des fins électorales", souligne l'association. Elle a également réclamé, en interpellant les responsables du compte Twitter, des explications sur l'utilisation de ces photos "sans aucune autorisation".







Interrogée par franceinfo, l'association "13onze15 Fraternité Vérité" a indiqué son intention de déposer plainte contre X pour "atteinte à la vie privée par diffusion d'images personnelles" et "incitation à la haine".





"C'est une utilisation dégoûtante et révoltante des attentats et de la douleur des familles. C'est inacceptable, à vomir ! On ne peut pas ne pas réagir", a dénoncé au micro de nos conrères le président de l'association, Philippe Duperron.