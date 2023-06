Des syndicats de police appellent à «imposer» le calme «face à ces hordes sauvages»





Se disant «en guerre», Alliance, syndicat majoritaire de gardiens de la paix, et Unsa police appellent dans un communiqué publié ce vendredi au «combat» contre les «nuisibles» et les «hordes sauvages», qui prennent part aux émeutes nocturnes après la mort du jeune Nahel. Ils préviennent: «Demain nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience».