Des touristes assistent, stupéfaits, à la chute mortelle d'une mère et de sa fille

Ce samedi, des dizaines d’excursionnistes ont assisté, stupéfaits, à la chute en voiture d’une mère et de sa fille dans un ravin en Californie. L’accident ressemble à la fin du film Thelma & Louise, mais la question de savoir si les deux femmes avaient réellement l’intention de foncer dans le ravin fait toujours l’objet d’une enquête.

Selon les nombreux témoins qui profitaient de la vue magnifique samedi, la voiture a pénétré dans le vaste parking du “Bodega Bay’s Head Trail” à une allure normale, mais au lieu de s’arrêter sur une place de stationnement, le véhicule a continué de rouler à la même vitesse. La voiture a percuté une barrière en bois, a continué à rouler et a dévalé la falaise, s’écrasant à l’envers sur un rocher 30 mètres plus bas. Les deux femmes, Maria Teixeira, 64 ans, et sa fille Elizabeth Correia, 41 ans, sont mortes sur le coup.