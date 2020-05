Des YouTubeurs vivement critiqués après avoir abandonné leur fils adoptif atteint d’autisme

Myka Stauffer et son mari James

Myka Stauffer et son mari James, deux Youtubeurs américains, ont créé la polémique en annonçant dans une vidéo qu’ils avaient renoncé à l’adoption de leur fils Huxley, 4 ans, qu’ils avaient accueilli dans leur famille en 2017. Le couple a expliqué que le petit garçon, qui est autiste, nécessite des soins particuliers qu’il est incapable de lui fournir. Depuis, de nombreux internautes partagent leur incompréhension sur les réseaux sociaux et accusent Myka et James d’avoir exploité l’adoption d’Huxley.

Depuis près de six ans, Myka Stauffer et son mari James partagent leur quotidien sur YouTube. En 2017, les deux Américains, qui sont également parents de quatre enfants biologiques, se sont rendus en Chine pour adopter un petit garçon prénommé Huxley. Là encore, ils ont tout documenté en vidéo: de son adoption à sa vie au sein de sa nouvelle famille.





Ces derniers mois, cependant, il est devenu de plus en plus difficile pour les Stauffer de s’occuper de leur fils, qui a souffert d’une tumeur au cerveau et d’un accident vasculaire cérébral in utero avant d’être diagnostiqué autiste. “Les derniers jours ont été très difficiles”, avait écrit Myka sur Instagram en février dernier. “Nous avons eu plusieurs coups durs (...) Nous montrons rarement le côté difficile de la parentalité parce que nous voulons respecter la vie privée d’Huxley, mais nous avons de nombreuses journées difficiles. J’aimerais qu’il y existe un manuel sur la façon de gérer l’autisme et les expériences traumatisantes dans l’adoption”.





“Besoins particuliers”

Lundi, dans une vidéo publiée sur YouTube, le couple a finalement annoncé qu'il avait renoncé à l’adoption d’Huxley. “Nous avons récemment découvert que nous ne pouvons pas lui donner les soins spéciaux dont il a besoin”, a déclaré James, les larmes aux yeux. “Nous avons décidé de lui donner un nouveau foyer. Nous ne voulons pas donner de détails sur la cause exacte, par respect pour la vie privée d’Huxley. C’était juste plus lourd que ce que nous pouvions imaginer”.





“Avec les adoptions internationales, il y a des inconnues et des choses qui ne sont pas mentionnées dans les dossiers. Une fois qu’Huxley est arrivé chez nous, nous nous sommes rendus compte qu'il avait beaucoup plus de besoins particuliers dont nous n’étions pas conscients, et dont on ne nous avait pas parlé”, a-t-il ajouté.





“Est-ce que j’ai l’impression d’avoir raté quelque chose en tant que mère? Oui, à 500%”, a déclaré Myka en larmes. “C’était une décision incroyablement difficile, et nous l’avons prise pour le bien de notre fils. Selon les médecins, il était également préférable qu’il reçoive des soins appropriés. Nous avons évalué la situation à plusieurs reprises avec des professionnels et cette décision était la plus appropriée. Même si c’est déchirant”.

Nouvelle famille d’accueil

Le couple a précisé qu’Huxley était désormais dans sa “nouvelle famille pour toujours” avec une mère qui possède “des connaissances médicales”.





Selon la journaliste américaine Sophie Ross, qui a déclaré être en contact avec des personnes proches de l’affaire, il a été placé dans une famille d’accueil qui aurait entamé une procédure pour l’adopter officiellement. “Je viens d’avoir la confirmation qu’Huxley est dans une SUPER famille d’accueil (...) Il semble que cette famille d’accueil est en train de l’adopter officiellement, ce qui est une merveilleuse nouvelle. Il semblerait qu’Huxley ait trouvé un foyer définitif, sûr et aimant, et qu’il ne sera plus jamais déplacé après cette histoire”.





Polémique

Cette décision a choqué de nombreux internautes qui ont partagé leur colère sur les réseaux sociaux. Certains accusent notamment Myka et James d’avoir exploité l’adoption d’Huxley pour gagner de nouveaux abonnés et pour décrocher des partenariats avec des marques. D’autres mentionnent également le traumatisme engendré par ce nouvel abandon.





Une pétition a également été lancée sur le site Change.org pour demander la démonétisation des vidéos dans lesquelles apparaît le petit garçon. Plus de 4.900 signatures ont déjà été récoltées sur les 5.000 souhaitées.