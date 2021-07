Deux avions entrent en collision à l'aéroport de Dubaï

Collision entre deux avions à l'aéroport de Dubaï

Deux avions des compagnies aériennes Gulf Air et Flydubai sont entrés jeudi en légère collision, sans faire de victime, sur le tarmac de l’aéroport de Dubaï, l’un des plus fréquentés au monde, ont indiqué l’aéroport et les compagnies.

Le vol Flydubai FZ 1461 à destination de Bichkek a connu “un incident mineur impliquant un de nos Boeing 737-800 (...) et un autre avion sur la voie de circulation”, a annoncé jeudi la compagnie à bas coût, dans un communiqué.





Les passagers ont été transférés vers un autre appareil pour un vol au départ ultérieur, a-t-elle précisé, ajoutant que Flydubai, basé à Dubaï, l’une des sept principautés des Emirats arabes unis, “travaillera avec les autorités pour enquêter sur l’incident”.





De son côté, Gulf Air, la compagnie aérienne de Bahreïn, une autre monarchie du Golfe, a confirmé dans un communiqué “un incident au sol à l’aéroport international de Dubaï où l’un de ses appareils a été heurté à l’empennage par l’appareil d’une autre compagnie aérienne”.





L’aéroport de Dubaï, dont le sigle est DXB, a confirmé un “incident mineur” qui s’est déroulé “aux premières heures de ce matin, jeudi 22 juillet” et qui a nécessité la fermeture “temporaire” d’une piste.





“Les opérations à DXB n’ont pas été affectées et la piste a été rouverte deux heures plus tard”, a-t-il assuré dans un communiqué.





Ni DXB, ni les deux compagnies n’ont fait état de victime lors de cet incident.