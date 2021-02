Deux éboueurs américains sauvent une fillette d’un kidnapping

Deux éboueurs sauvent une fillette d'un kidnapping

Au beau milieu de leur ronde de nettoyage dans un quartier de New Iberia, Dion Merrick et son collègue ont remarqué un véhicule suspect garé dans un champ. À l’intérieur se trouvait une fillette qui avait été enlevée quelques heures plus tôt.

Dimanche, un appel à témoins a été lancé en Louisiane, au sud-est des Etats-Unis, concernant la disparition d’une petite fille de 10 ans. Il décrivait l’apparence de la fillette mais également la voiture dans laquelle elle aurait été transportée de force par un membre de sa famille.





Dion Merrick et son collègue effectuaient leur ronde lundi matin quand ils ont remarqué un véhicule suspect garé au milieu d’un champ. “Je me suis demandé ce qu’une voiture comme cela faisait là”, a expliqué l’agent de propreté. Les deux éboueurs ont alors immédiatement contacté la police tout en déplaçant leur véhicule afin de bloquer la route et empêcher la fuite de la voiture suspecte. Les forces de l’ordre ont trouvé la petite fille à l’intérieur de la voiture.