Deux enfants retrouvés morts dans une voiture en feu dans le Pas-de-Calais, leur père suspecté

Deux enfants retrouvés morts dans une voiture, leur papa suspect

Deux garçons de 5 et 7 ans ont été retrouvés morts dans une voiture en feu lundi matin à Vaudricourt (Pas-de-Calais) et leur père, suspecté d'avoir incendié le véhicule, a été hospitalisé grièvement brûlé, a-t-on appris auprès de parquet et des pompiers.





Le père des enfants, conscient au moment de l'arrivée des secours, "a été transporté à l'hôpital à Lille, au service des grands brûlés", a ajouté le parquet de Béthune, confirmant une information du quotidien La Voix du Nord. Selon cette même source, "les premiers éléments laissent à penser qu'il a mis le feu avec ses enfants à l'arrière".