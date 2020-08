Deux femmes belges enlevées, abusées sexuellement et filmées en Colombie

Deux femmes belges agressés et violées en Colombie

Deux femmes belges âgées de 32 et 40 ans, qui étaient en vacances en Colombie au début de l’année, ont été enlevées pendant plusieurs heures, abusées sexuellement et filmées avec un smartphone. Après presque six mois d’enquête, la police a arrêté deux suspects ces derniers jours, rapporte HLN.

Les faits remontent au mois de février, mais viennent d’être révélés maintenant que la police a réussi à arrêter les deux auteurs. Selon le procureur Justino Hernández, deux femmes belges étaient en vacances dans la vallée de Cocora, à proximité du parc national Los Nevados et de la ville touristique de Salento.





Lors de leur enlèvement, les femmes ont été forcées à accomplir des actes sexuels sous la menace d’une arme à feu. Elles devaient notamment être intimes entre elles, tandis que les auteurs filmaient avec leurs smartphones. On ignore si les images ont été diffusées sur Internet. Leurs téléphones portables, leurs cartes de crédit et un appareil photo ont également été volés.





“Agressions fréquentes” en Colombie

Les deux individus qui viennent d’être arrêtés, Yull Brynier Orozco et Jorge Ivan Hernández, ont également été impliqués dans un autre kidnapping. Quelques jours auparavant, ils avaient déjà enlevé une touriste française de 24 ans, qui avait aussi été agressée sexuellement. Les suspects ont été placés en détention prévention et risquent d’être condamnés pour enlèvement, abus et agression sexuelle, possession d’armes et vol.





La Colombie a une mauvaise réputation en matière d’enlèvements. En 2019, un trentenaire originaire de Maaseik avait été enlevé, drogué et dépouillé par une bande organisée pendant trois jours, à Medellin. “C’est un petit miracle que je sois encore en vie”, avait-il alors témoigné. Le ministère des Affaires étrangères prévient les touristes qu’ils doivent être vigilants à tout moment. “Les agressions sont fréquentes”, estime-t-il.