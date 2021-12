Deux millions d’infections et 6.000 décès par jour d’ici la fin de l’année à cause du variant Omicron: la sombre prévision d’experts britanniques

Hausse des cas de contamination à la Covid en Grande Bretagne

Jusqu’à 6.000 décès liés au coronavirus et deux millions de nouvelles infections par jour en Angleterre, c’est ce que prédisent les experts britanniques, qui préconisent d’agir immédiatement avec un confinement. En cause: le variant Omicron, déjà dominant en Angleterre, avec 60% des cas. On tire aussi la sonnette d’alarme ailleurs, comme en Allemagne: “Ce n’est pas une vague, mais un mur, qui vient vers nous”.





Les scientifiques britanniques qui conseillent les autorités ont averti hier soir que le nombre de nouvelles infections par jour pourrait atteindre entre 600.000 et deux millions d’infections d’ici la fin du mois, si de nouvelles mesures ne sont pas prises immédiatement. Selon les experts, les admissions à l’hôpital pourraient culminer entre 3.000 et 10.000 par jour, tandis que le nombre de décès pourrait grimper entre 600 et 6.000 quotidiennement.





Un timing crucial

Le groupe consultatif (SAGE) conseille donc au gouvernement de prendre très rapidement des mesures plus fortes: “Le timing est crucial”, tout report à 2022 réduira considérablement l’efficacité de l’intervention et la probabilité d’apaiser la pression sur les soins de santé. Le SAGE plaide pour la réintroduction des mesures comme lors des premières vagues, quand les Britanniques se limitaient à une bulle de six personnes et des regroupements de deux familles au maximum. Les voyages à l’étranger n’étaient alors pas autorisés.





Le danger des rassemblements à l’intérieur

Les mesures proposées, qui tendent vers un nouveau confinement, apparaissent nécessaires pour ralentir les infections, même si la vaccination conserve une importance cruciale pour éviter une évolution grave de la maladie. Le plus grand facteur de risque de propagation reste le rassemblement de nombreuses personnes à l’intérieur, avertissent à nouveau les scientifiques.





Quel effet?

Le rétablissement des mesures strictes pourrait limiter le nombre quotidien de nouvelles infections entre 200.000 et un million, le nombre d’hospitalisations quotidiennes entre 1.500 et 5.000 et le nombre de décès entre 200 et 2.000, selon les modèles.





Pas une vague, un mur

Toute l’Europe semble faire les frais du variant Omicron. Les Pays-Bas entrent dans un nouveau lockdown. Le variant augmente rapidement en France, en Italie et en Allemagne, entre autres. “Nous craignons qu’Omicron soit déjà dominant en Allemagne d’ici Noël. Le nombre de cas augmenterait alors rapidement. Ce n’est pas une vague, mais un mur qui vient vers nous”, a tweeté un journaliste de données allemand du Zeit Online, graphique à l’appui.