Deux morts dans une fusillade dans un bureau de poste à Memphis

Un employé d'un bureau de poste américain a ouvert le feu mardi sur son lieu de travail à Memphis, tuant deux personnes avant de retourner l'arme contre lui, ont indiqué les services postaux et les autorités locales. «Les services postaux enquêtent sur une fusillade qui a eu lieu plus tôt dans la journée» à Memphis dans le Tennessee, a affirmé la poste américaine dans un communiqué. «Trois employés sont décédés. Il n'y plus de menace actuellement», a-t-elle précisé.







Le tireur fait partie des trois employés décédés et il semble s'être suicidé, a affirmé de son côté une porte-parole du FBI de Memphis, Lisa-Anne Culp, lors d'une conférence de presse, précisant qu'une enquête avait été ouverte. «Les services postaux sont dévastés par cette tragédie», a ajouté la poste dans un communiqué.





Les fusillades dans les entreprises sont un fléau récurrent de la société américaine. Des années 1970 à 1990, des employés ou d'anciens employés avaient fait une quarantaine de morts dans une série d'attaques contre les services postaux, si bien que les Américains ont inventé la formule «going postal» (devenir timbré) pour décrire les accès de violence dans le milieu du travail.