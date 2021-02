Deux personnes armées voulant rencontrer le président Biden arrêtées à la Maison-Blanche

Arrestation de visiteurs de Joe Biden à la Maison Blanche

Deux personnes ont été arrêtées après avoir approché de leur propre chef le Secret Service samedi vers 17h30 locales à un point de contrôle de la Maison-Blanche, à Washington. Elles espéraient rencontrer le président Biden et étaient en possession d’une arme. Il n’y a pas eu de danger immédiat pour le président américain.





L’une des deux personnes a indiqué vouloir rencontrer le président des États-Unis et avoir une lettre à lui remettre. L’un des deux individus a admis être en possession d’une arme et a été immédiatement arrêté, tandis que la deuxième personne a révélé l’emplacement d’une seconde arme dans un véhicule à proximité. Le Secret Service a trouvé le véhicule et a saisi l’arme à l’intérieur.





La femme, Sylvia Hall, 66 ans, a été arrêtée pour port d’un pistolet sans licence, possession de munitions et d’une arme à feu non-enregistrées. L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a été arrêté pour possession d’une arme airsoft.