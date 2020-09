Deux points de suture à la tête pour François Hollande après une virée en mer

François Hollande, balade en mer

En vacances à Saint-Malo, François Hollande est rentré avec deux points de suture à la tête après une balade en mer. François Hollande a quitté Saint-Malo vendredi dernier avec deux points de suture à la tête, comme l’a rapporté Ouest France.





L’ancien président français s’était rendu au port de Saint-Malo pour y retrouver le skipper Thibault Vauchel-Camus et son Multi 50, qui navigue sous les couleurs de l’Arsep, la Fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques et l’information médicale et scientifique.





“Une plaie importante” “Lors de la manœuvre de débarquement, l’ancien président a perdu l’équilibre et s’est occasionné une plaie importante au crâne”, rapporte Ouest France. L’homme politique de 66 ans s’est ensuite rendu dans un cabinet médical de Saint-Malo pour y recevoir deux points de suture.