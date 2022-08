Deux Russes et un Ukrainien arrêtés en tentant d'entrer dans une usine d'armement en Albanie

Deux Russes et un Ukrainien ont tenté d'entrer par la force dans une usine d'armement en Albanie, blessant deux soldats albanais qui leur ont barré la route, a annoncé samedi soir le ministère de la Défense.



L'un des suspects a attaqué les gardes tout en essayant de prendre des photos de l'usine de Gramsh (centre), où sont démantelées des armes non utilisées, selon le communiqué du ministère. "En tentant d'échapper au contrôle, l'un des ressortissants russes, identifié par les initiales M.Z., 24 ans, a utilisé un spray neuroparalysant sur les deux gardes" surveillant le site, selon la même source. Il a par la suite été arrêté.



Les deux autres, un Russe de 33 ans identifié comme S.T. et un Ukrainien de 25 ans identifié comme F.A., ont également été arrêtés aux abords de l'usine.



Les deux soldats albanais ont été emmenés dans un hôpital de Tirana après avoir subi des blessures aux yeux, selon le communiqué.



Le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré que les trois personnes étaient "soupçonnées d'espionnage".

La police militaire, ainsi que les services de renseignement et de lutte contre le terrorisme, ont été dépêchés sur place pour enquêter sur l'incident.