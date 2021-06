[Vidéo] Deux statues de George Floyd inaugurées pendant "Juneteenth" aux États-Unis

ÉTATS-UNIS - Marches, barbecues, musique et discours... Les États-Unis célébraient samedi 19 juin “Juneteenth”, jour anniversaire de la fin de l’esclavage dans ce pays, désormais férié, un an après la mort de George Floyd. À cette occasion, deux statues de l’afro-américain ont été inaugurées dans le pays, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.





La première a été dévoilée le 17 juin à Newark dans le New Jersey. Située devant l’hôtel de ville, elle a été présentée par le maire Ras Baraka, l’acteur et cinéaste Leon Pickney et l’artiste Stanley Watts. Il s’agit d’une reproduction de 700 tonnes en bronze de George Floyd assis sur un banc. Elle a été offerte à la ville et devrait rester au moins un an.





“On voit un changement”





La seconde se trouve à Brooklyn. C’est le frère de George Floyd, Terrence Floyd, qui l’a inaugurée le samedi 19 juin. “On voit un changement” dans le pays, a-t-il reconnu ce même jour lors d’un discours. Il s’agit d’un buste de l’afro-américain qui mesure presque deux mètres. Le buste conçu par l’artiste Chris Carnabuci, sera exposé à Flatbush Junction pendant plusieurs semaines avant de déménager à Union Square.





Le meurtre de George Floyd par un policier en mai 2020 a déclenché, aux États-Unis et bien au-delà, un mouvement de fond contre le racisme et les brutalités policières envers les afro-américains. La mobilisation a contribué, entre autres, à renforcer considérablement la visibilité de “Juneteenth”, dont beaucoup d’Américains, y compris afro-américains, ignoraient l’existence il y a encore deux ans.