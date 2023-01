Deux tiers des Britanniques souhaitent un nouveau référendum pour revenir dans l’UE

Les britanniques veulent revenir dans l'UE

Près de trois ans après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, deux tiers des Britanniques sont désormais favorables à un nouveau référendum pour revenir dans l’UE, selon une enquête publiée par The Independant.

De plus en plus de Britanniques semblent regretter d’avoir tourné le dos à l’Europe. Le divorce à peine consommé, l’idée de redonner une chance au couple Londres-Bruxelles gagne en popularité de l'autre côté de la Manche. C'est en tout cas ce qu'on peut déduire des résultats d’un sondage Savanta pour The Independant.





Nouveau référendum

Selon cette enquête, 65% des Britanniques sont désormais favorables à l’organisation d'un nouveau référendum, un pourcentage en hausse de dix points par rapport à il y a un an. 22% d’entre eux veulent voter dans les plus brefs délais, 24% estiment qu’il devrait avoir lieu dans les cinq prochaines années, 11% dans les six à dix ans et à peine 4% pensent que ce nouveau référendum ne devrait pas être organisé avant au moins vingt ans.





À l’inverse, les Britanniques fermement opposés à un vote sur l'adhésion à l’UE sont passés de 32 à 24 %.





Chris Hopkins, directeur de l’institut de sondage Savanta, souligne que de nombreux “Brexiters” ont surestimé les bénéfices potentiels d’une sortie de l’Union européenne. L'un des arguments principaux pour voter en faveur du Brexit était la reprise du contrôle des frontières du Royaume. Or, trois ans plus tard, bon nombre de Britanniques ayant voté pour le Brexit constatent que ce n'est pas le cas, ajoute Chris Hopkins.





“Une mauvaise décision”

L’enquête révèle également que 54% des personnes interrogées estiment désormais que le Brexit était une mauvaise décision, contre 46% l’année dernière.