DIDDY : LE RAPPEUR A RENDU LA CLÉ DE LA VILLE DE NEW YORK À LA DEMANDE DU MAIRE

Moins d'un an après l'avoir reçue, Diddy a restitué la clé de la ville de New York à la demande du maire après la diffusion d'une vidéo du rappeur frappant son ancienne compagne Cassie en 2016.







La tourmente continue... Accusé d'agressions sexuelles, viols et trafic humain, entre autres, Sean «Diddy» Combs a rendu la clé de cérémonie de la ville de New York qui lui avait été remise l'année dernière par le maire Eric Adams a rapporté TMZ , ce samedi 15 juin.





«Comme beaucoup de gens, j'ai été profondément perturbé par les récentes séquences vidéo de Sean "Diddy" Combs agressant sa partenaire de l'époque. Je condamne fermement ces actions et je suis solidaire de toutes les survivantes de violence domestique et sexiste», a déclaré l'élu dans une lettre envoyée à l'artiste le 4 juin dernier.





«La clé de la ville de New York est donnée à des personnes dont le service au public et au bien commun atteint le plus haut niveau de réussite, et qui agissent comme un modèle pour les autres et les futurs New-Yorkais. Après des délibérations internes (...) je demande à M. Combs de rendre immédiatement sa clé de la ville à l'hôtel de ville de New York», a-t-il conclu.





LE RAPPEUR DÉCHU DE SON DIPLÔME HONORIFIQUE DE L'UNIVERSITÉ D'HOWARD

La décision est intervenue après que CNN a diffusé des images de caméras de sécurité d'un hôtel à Las Vegas montrant le magnat du hip-hop agresser physiquement son ex-petite amie Cassie Ventura en 2016.





«Je pense que nous avons tous été profondément troublés en regardant cette vidéo effrayante où l'on voit la jeune femme se faire agresser par lui. Le comité et l'équipe n'ont jamais annulé une clé auparavant, mais nous sommes en train de nous asseoir pour voir quelles seront les prochaines étapes», a déclaré l'édile le mois dernier à PIX11.









D'après TMZ, l'équipe de Diddy a remis la clé en suivant les directives de la mairie. La ville de New York conserve un registre de tous les détenteurs de la clé de la ville, sur lequel «P.Diddy» figure toujours, malgré la restitution de l'objet.