Diego Maradona sur des billets de banque en Argentine ?

« L'idée n'est pas seulement de rendre hommage à notre idole la plus importante, mais aussi de penser à la question économique, a-t-elle déclaré. Nous pensons que lorsque les touristes viendront ici, ils voudront emporter un ''Maradona'' avec eux. »





Une sénatrice a proposé que Diego Maradona, décédé le 25 novembre, figure sur les billets de 1000 pesos.Une sénatrice argentine veut mettre Diego Maradona sur les billets de banque du pays et a présenté lundi un projet au Congrès pour que l'ancienne star, et peut-être même une représentation de sa « main de Dieu », figure sur les billets de 1000 pesos.Le billet, d'une valeur d'environ 12,27 dollars au taux de change lundi, présenterait le visage de Maradona d'un côté et une image de l'un de ses plus célèbres buts de l'autre, a affirmé la sénatrice Norma Durango, à l'initiative du projet de loi.Alors que Maradona est mort le 25 novembre à 60 ans, certains Argentins se sont élevés contre l'idée que la ''Main de Dieu'' puisse figurer sur un document officiel du gouvernement alors qu'elle peut être considérée comme une approbation de l'illégalité.La sénatrice de la province de La Pampa a indiqué que la décision finale serait prise par les législateurs, qui devraient étudier sa proposition en début d'année prochaine. Le billet actuel de 1000 pesos présente l'oiseau national, le fournier roux.