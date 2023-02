Disparition d’Héléna Cluyou: un corps calciné retrouvé, le suspect est décédé à l’hôpital

Disparition d’Héléna Cluyou

Un corps calciné a été retrouvé jeudi dans le Finistère, une dizaine de jours après la disparition d’Héléna Cluyou, jeune élève infirmière, le 29 janvier à Brest, a appris l’AFP de source proche de l’enquête. Le corps a été découvert au sud de Brest où des enquêteurs menaient des recherches. Le suspect, un Brestois de 36 ans, qui était dans le coma, est mort jeudi, a également indiqué cette source.





Héléna Cluyou, jeune élève infirmière qui aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février, n’a plus donné signe de vie depuis dimanche 29 janvier à 5h20 du matin, à sa sortie du One Club, une discothèque du port de Brest. Elle était toujours introuvable une semaine après sa disparition. Une image de vidéosurveillance, prise à 6h42 du matin, la montre marchant dans une rue de Brest, entre la discothèque et le domicile de ses grands-parents où elle habitait.