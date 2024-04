Dissolution d'associations au Mali : Assimi Goita poursuit la purge

Au Mali, le Conseil des ministres d’hier mercredi 17 avril a décidé de dissoudre la Coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Le gouvernement reproche à cette association ses « agissements ostentatoires de nature à troubler l’ordre public, à porter atteinte à la souveraineté de l’État et à l’unité nationale ».





La dissolution de la Coordination des organisations de l’appel du 20 février 2023, intervient plus d’un mois après celle de la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS). Les colonels au pouvoir à Bamako avaient accusé cette structure de s’être transformée en un « véritable organe politique de déstabilisation et de menace pour la sécurité publique ».