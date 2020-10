Positifs au Covid-19, Donald et Melania Trump placés en quarantaine

Après avoir côtoyé une collaboratrice testée positive au coronavirus, le président américain l'a été également.

Le président américain Donald Trump annonce avoir été testé positif au Covid-19. Il a contracté le virus après qu'une proche collaboratrice, Hope Hicks, a été testée positive après s'être rendue à Cleveland à bord d'Air Force One pour le premier débat présidentiel.

"Ce soir, (la première dame) et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous allons entamer notre quarantaine et notre processus de guérison immédiatement. Nous allons nous en sortir ENSEMBLE!", a tweeté le locataire de la Maison Blanche ce vendredi.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!