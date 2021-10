Donald Trump annonce le lancement de son propre réseau social

La plateforme de l'ancien président des États-Unis, baptisée «Truth Social», devrait être lancée au premier trimestre 2022.







Donald Trump a annoncé mercredi 20 octobre le lancement de son propre réseau social baptisé «Truth Social», après avoir été banni en janvier de Twitter, Facebook et YouTube, qui l'accusent d'avoir incité ses partisans à la violence sur leurs plateformes avant l'assaut contre le Capitole. «J'ai créé Truth Social et le groupe Trump Media and Technologie (TMTG) pour résister face à la tyrannie des géants des technologies», a affirmé l'ancien président dans un communiqué, précisant que sa plateforme devrait être lancée au premier trimestre 2022.





Les grandes entreprises de la Silicon Valley ont «utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes en Amérique», a ajouté Donald Trump. Le milliardaire républicain avait été évincé de Facebook, Twitter et YouTube après l'assaut meurtrier du Capitole mené par ses partisans lors de la cérémonie de certification de la victoire de son rival Joe Biden à l'élection présidentielle, le 6 janvier. Avant d'être banni, Donald Trump comptait près de 89 millions d'abonnés sur Twitter - où il avait annoncé nombre de grandes décisions présidentielles et des limogeages tonitruants - ainsi que 35 millions sur Facebook et 24 millions sur Instagram.





L'ancien président promettait depuis des mois la création prochaine de son propre réseau social. La plateforme «Truth Social» sera accessible en version bêta sur invitation dès novembre 2021, indique le communiqué tandis que le nouveau groupe médiatique du milliardaire, TMTG, comprendra aussi un service de vidéo à la demande avec des programmes de divertissement et des podcasts «non-woke».