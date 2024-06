Donald Trump crée un compte TikTok, après avoir essayé d'interdire l'application

L'ancien président américain Donald Trump a créé un compte TikTok, publiant sa première vidéo sur le réseau social ultra populaire qu'il avait tenté d'interdire quand il était président.



Dans une vidéo de 13 secondes postée samedi soir, on voit le candidat républicain à la présidentielle de novembre assister à un combat de MMA à Newark, dans le New Jersey, dans le nord-est des Etats-Unis.



L'ancien président est accompagné du patron de l'organisation d'arts martiaux mixtes UFC, Dana White, qui annonce au début de la vidéo que "le président est maintenant sur TikTok".



"C'est un honneur pour moi", lui répond Donald Trump.



Dimanche à la mi-journée, l'ancien président comptait plus de deux millions d'abonnés sur son compte @realDonaldTrump.



Fin avril, le président américain Joe Biden a promulgué une loi qui prévoit d'interdire TikTok aux Etats-Unis si sa maison mère chinoise Bytedance ne trouve pas d'acheteur dans les 12 mois.



TikTok et ByteDance ont porté plainte début mai contre les États-Unis, arguant que la loi était "inconstitutionnelle".



En 2020, Donald Trump avait cherché à faire interdire TikTok par décret, invoquant en particulier des menaces pour la sécurité nationale.



Le recours intenté par l'application qui compte 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis a fait long feu, la justice fédérale ayant estimé que la liberté d'expression était menacée.