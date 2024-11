Donald Trump et Elon Musk sont inséparables, mais leur relation fait déjà des étincelles

Le futur président des États-Unis et le patron de Tesla et SpaceX ne vont plus l’un sans l’autre. Une « bromance » qui crée déjà des remous à Washington et Mar-a-Lago.

ÉTATS-UNIS - C’est une image à laquelle les téléspectateurs américains sont habitués : un nouveau vol d’essai de la fusée Starship de SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, diffusé en direct sur les chaînes d’information. Mais pour ce lancement mardi 19 novembre depuis Boca Chica, au Texas, les télévisions ont cette fois usé de la technique du « split screen ». Un écran coupé en deux, pour montrer deux spectacles : d’un côté, le lanceur spatial lui-même – qui a fini sa course dans l’eau –, de l’autre, non pas une équipe de scientifiques observant nerveusement la manœuvre, mais le futur président américain Donald Trump et son emblématique casquette rouge, qui ont fait le déplacement.

Depuis la victoire de ce dernier à l’élection présidentielle américaine et la nomination d’Elon Musk à la tête d’une Commission à l’efficacité gouvernementale, les deux hommes sont inséparables. Dans les jours suivant le scrutin, le patron de Tesla était partout dans les couloirs de Mar-a-Lago, la luxueuse résidence du futur président en Floride, jusqu’à apparaître sur la photo de famille des Trump. « Elon atteint le statut d’oncle », s’est même amusée la petite-fille du républicain en postant une photo d’elle et Musk sur le parcours de golf situé près de la villa.

















L’homme le plus riche du monde est aussi de tous les rendez-vous politiques. Le 6 novembre, il participait à la conversation téléphonique post-victoire entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui l’a remercié pour le service de liaison satellite Starlink. En février 2025, sur invitation d’Emmanuel Macron, il devrait venir en France avec le président américain pour un sommet sur l’intelligence artificielle. « Elon ne veut pas rentrer chez lui. Je n’arrive pas à m’en débarrasser. Mais j’aime bien l’avoir ici », aurait lancé Donald Trump lors d’une rencontre avec des représentants républicains. Une simple blague, comme en attestent des témoins ?

Un « énorme coup de colère » avec un proche de Trump





L’omniprésence d’Elon Musk dans l’orbite de Donald Trump fait en tout cas jaser dans les rangs de son parti. « Il agit comme un coprésident et fait en sorte que tout le monde le sache », commente auprès de NBC News une source de l’équipe chargée d’organiser l’arrivée du futur président à la Maison Blanche. « Il s’attribue beaucoup de mérite dans la victoire […] Il veut que Donald Trump se sente redevable. Mais le président n’est redevable envers personne. »





Il faut dire que le patron du réseau social X a pesé de tout son poids pour faire gagner son candidat. Il a notamment récolté des dizaines de millions de dollars de dons pour soutenir sa campagne, à travers son organisation politique « America PAC », et est apparu à plusieurs reprises lors de meetings de l’adversaire de Kamala Harris.

















Constamment dans les pas du futur président – à la manière du petit chien de Franklin Roosevelt, qui le suivait « partout dans le monde », ironise l’éditorialiste Lawrence O’Donnell –, Elon Musk agace certains républicains. Notamment les plus vieux soutiens du magnat de l’immobilier, qui se sentent effacés. « Il veut passer pour celui qui a son mot à dire sur tout (même si ce n’est pas le cas) », grince une autre source auprès de NBC News. La tension serait même montée d’un cran avec un responsable de l’équipe de transition de Donald Trump.





Auprès du site d’informations Axios, trois sources décrivent une discussion houleuse terminée sur un « énorme coup de colère » entre l’entrepreneur et Boris Epshteyn, un proche conseiller de Donald Trump depuis 2017, qui l’épaule en ce moment dans la formation de son administration. Le premier aurait reproché au second, lors d’un dîner à Mar-a-Lago, d’avoir divulgué à la presse des informations sur les nominations gouvernementales. « Une absurdité totale », balaie l’équipe du futur président auprès du New York Post.





« Il ne peut y avoir qu’une seule star »

Reste que les nominations gouvernementales intéressent de près Elon Musk, qui tente d’influencer Donald Trump dans le choix de ses ministres. Il poussait par exemple pour que le milliardaire Howard Lutnick soit nommé Secrétaire au Trésor. Il a finalement hérité mardi du Secrétariat au Commerce, un poste bien moins prestigieux et stratégique. Pour Politico, il s’agit d’un « coup » porté à Elon Musk.

















Après un article du New York Post ce mercredi 20 novembre sur ses relations et son influence avec Donald Trump, l’entrepreneur sud-africain a toutefois fait une mise au point sur X : « Pour être clair, même si j’ai donné mon avis sur certains candidats au cabinet, de nombreuses sélections se font à mon insu et les décisions appartiennent à 100 % au président. »









Alors combien de temps la « bromance » entre les deux hommes pourra-t-elle durer ? C’est la question que se pose CNN, qui note que tous deux « ont une personnalité abrasive, ont chacun besoin d’être la star de leur propre firmament et semblent avoir du mal à avoir des amitiés solides ». Donald Trump a en effet prouvé par le passé qu’il pouvait se retourner contre ses anciens collaborateurs.





Au-delà des sujets sur lesquels les deux hommes sont en désaccord, à l’instar du réchauffement climatique, leur relation pourrait être mise à mal par les nombreux conflits d’intérêts auxquels risque de se heurter Elon Musk. Son entreprise SpaceX a de nombreux contrats avec le gouvernement américain. Comment réagirait-il si le président élu discutait avec Jeff Bezos, fondateur d’Amazon mais aussi du concurrent de SpaceX dans le spatial, Blue Origin ?