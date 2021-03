Donald Trump fait son grand retour chez les ultraconservateurs

Le silence et le calme semblent régner à Washington depuis le départ de Donald Trump, particulièrement depuis la suspension définitive de son compte Twitter. Mais cette période d'apaisement est peut-être terminée: ce dimanche 28 février, Trump s'est rendu au CPAC, la «Conservative Political Action Conference», le grand rendez-vous des conservateurs américains.





Une première apparition publique depuis son départ de la Maison-Blanche lors de laquelle il a prononcé un discours de quatre-vingt-dix minutes où il s'est montré plus motivé que jamais: «À la fin nous gagnons toujours.»





S'il décide de se représenter en 2024, Trump pourra-t-il s'appuyer sur le Parti républicain? Privé de comptes sur les grands réseaux sociaux, par quel moyen peut-il désormais communiquer avec son électorat? Les autres candidats républicains présomptifs pour 2024 le laisseront-ils revenir dans la course?





