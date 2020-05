Donald Trump ne veut pas parler à Xi Jinping “pour le moment”

Trump et Xi Jinping

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu’il ne souhaitait pas, “pour le moment”, parler à son homologue chinois Xi Jinping, menaçant de couper “toute relation” avec Pékin en raison de son attitude face au coronavirus.

Interrogé sur les différentes mesures de rétorsion qu’il pourrait envisager, il s’est montré menaçant: “Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions rompre toute relation”.





“Si on le faisait, que se passerait-il?”, a-t-il poursuivi. “On économiserait 500 milliards de dollars si on rompait toute relation”, a-t-il encore dit.





Depuis des semaines, le président américain Donald Trump accuse les autorités chinoises d’avoir dissimulé l’ampleur de l’épidémie, apparue fin 2019 dans la ville de Wuhan (centre de la Chine), et d’avoir ainsi facilité sa propagation.





Pékin dément et affirme avoir transmis le plus vite possible toutes les informations à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à d’autres pays, dont les Etats-Unis.





“Ils auraient pu l’arrêter”, a martelé le locataire de la Maison Blanche sur Fox Business.