Donald Trump reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental

Le roi du Maroc Mohammed VI, aux côtés de Donald Trump et de son épouse Melania, lors de la cérémonie commémorant l’Armistice à Paris, le 11 novembre 2018.







Cette reconnaissance du Sahara marocain est une victoire pour la diplomatie du royaume chérifien. Elle s’est accompagnée, selon le président américain, de la signature d’un accord de normalisation complète des relations du Maroc avec Israël. Un évènement que Trump présente comme « historique ».





Quelques semaines à peine après les incidents de Guerguerate, qui ont contraint les forces armées royales à installer un cordon de sécurité pour mettre un terme au blocage de la zone-tampon par une soixantaine de miliciens du Polisario, le président américain sortant Donald Trump a annoncé le 10 décembre que les États-Unis reconnaissent désormais la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.





« Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient donc de reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental », a tweeté Donald Trump. Et d’ajouter dans un autre tweet : « Aujourd’hui, j’ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durables ! »