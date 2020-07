Donald Trump retweet la vidéo d'une médecin qui croit aux humains "reptiliens"

Le président des États-Unis Donald Trump, à la Maison Blanche, à Washington, le 27 juillet 2020

Donald Trump a retweeté la vidéo d'un groupe de médecins affirmant que l'hydroxychloroquine soigne le Covid-19. Parmi eux, Stella Immanuel qui avait affirmé par le passé que les Etats-Unis sont gouvernés par des "esprits reptiliens", "mi-humains, mi-extraterrestres".





Donald Trump a jugé Stella Immanuel "très impressionnante", et il ne s'est pas privé de le faire savoir. Même s'il "ne sait rien d'elle", le président des États-Unis a retweeté une vidéo dans laquelle elle apparaît. Cette médecin, qui avait promu l'idée que les États-Unis étaient gouvernés par des "reptiliens" et que les problèmes gynécologiques étaient liés à des relations sexuelles avec des esprits du mal, défend désormais l'hydroxychloroquine, qui pourrait, selon elle, venir à bout du Covid-19 en 30 jours. Big Tech is censoring Experts and suppressing the CURE.



I will not be silenced. #HCQWorks pic.twitter.com/fenaM9FDHV — Stella Immanuel MD (@stella_immanuel) July 28, 2020

"On peut guérir du virus"







Dans la vidéo en question - supprimée par Facebook, Youtube et Twitter - un groupe de médecins expliquent entre autres, que les masques ne sont pas nécessaires et qu'il "existe un médicament" pour traiter le coronavirus : l'hydroxychloroquine. "On peut guérir du virus, cela s'appelle l'hydroxychloroquine", déclare Stella Immanuel, qui apparaît dans la vidéo parmi d'autres blouses blanches devant la Cour suprême. Elle assure que le médicament a empêché ses propres patients de mourir du Covid-19, et qu'il rend le port du masque et le confinement inutiles.





Originaire du Cameroun et diplômée de médecine au Nigeria, Stella Immanuel affirme qu'elle a une autre "perspective" et que de là où elle vient, "tout le monde prend de l'hydroxychloroquine" - médicament prévu pour soigner le paludisme - "bébé, femme enceinte et personnes âgées".





L'hydroxychloroquine a été promu au début de la pandémie par Donald Trump, qui a déclaré ensuite qu'il en prenait de façon préventive. Les autorités sanitaires américaines ont depuis recommandé de ne pas prescrire le médicament aux malades du Covid-19 et plusieurs essais cliniques n'ont observé aucun effet positif sur les patients. Mais le médicament est devenu le favori des anti-systèmes et, aux Etats-Unis, de la droite trumpiste.





Des "esprits reptiliens", "mi-humains, mi-extraterrestres"