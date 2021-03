Donald Trump va revenir sur les réseaux sociaux d'ici trois mois avec "sa propre plateforme"

Donald Trump, banni de Twitter depuis janvier, va faire son retour sur les réseaux sociaux d’ici trois mois avec “sa propre plateforme”, a déclaré dimanche un conseiller de l’ancien président des États-Unis.“Je pense que nous allons voir le président Trump de retour sur les réseaux sociaux probablement dans deux ou trois mois avec sa propre plateforme”, a dit Jason Miller sur la chaîne Fox News.Il n’a pas souhaité fournir davantage de précisions sur les contours de cette “plateforme”, évoquant seulement de nombreuses réunions à Mar-a-Lago, la résidence du milliardaire républicain en Floride.“Ce n’est pas seulement une société qui a approché le président, il y a de nombreuses sociétés”, et “cette nouvelle plateforme sera quelque chose de gros, tout le monde le veut, il va apporter des millions et des millions, des dizaines de millions d’abonnés à cette nouvelle plateforme”, a-t-il encore assuré.Twitter, qui fut, en campagne et au pouvoir, le principal outil de communication de l’homme d’affaires new-yorkais, a supprimé le compte @realDonaldTrump et ses 88 millions d’abonnés après l’assaut de ses partisans, le 6 janvier, contre le Capitole.L’ex-président, qui a quitté la Maison Blanche le 20 janvier après avoir été battu par le démocrate Joe Biden à l’élection de novembre, a aussi été banni de manière temporaire ou définitive par la plupart des autres grands réseaux sociaux ou plateformes internet, dont Facebook, Instagram, YouTube ou encore Snapchat.Depuis, celui dont les messages intempestifs et tonitruants ont scandé la vie politique américaine ces dernières années est beaucoup moins audible, alors même qu’il reste très influent au sein du parti républicain et qu’il n’exclut pas de se représenter à la présidentielle de 2024.