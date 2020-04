Drame à Londres: deux enfants de 1 et 3 ans poignardés à mort

Des enfants poignardés à Mort

Deux enfants sont morts poignardés dans une maison de la capitale britannique Londres, rapportent plusieurs médias, qui signalent qu'il s'agit d'une fille d'un an et d'un garçon de 3 ans. Un homme de quarante ans a été transporté dans un état critique à l'hôpital.

Le voisinage a été particulièrement choqué par le drame. Un voisin de 78 ans dit avoir entendu une femme crier. Des voitures de police et des ambulances sont ensuite arrivées sur les lieux. "Je trouve ça nauséabond", a déclaré l'homme à la BBC. "L'agresseur doit être sans cœur pour poignarder un bébé.”





Les circonstances du drame, survenu dans une habitation du quartier d'Ilford, à l'est de la ville, doivent encore être élucidées. La police a indiqué dans un communiqué qu'il n'y avait eu aucune arrestation officielle mais qu'elle ne recherchait plus de suspect. L'homme et les enfants se connaissaient. La police a par ailleurs indiqué que la petite fille était morte sur le coup, tandis que le garçon était décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Au total, 21 agressions mortelles au couteau ont déjà lieu à Londres cette année.