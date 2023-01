Drame à Paris: une fillette de trois ans retrouvée morte dans un lave-linge

une fillette de trois ans retrouvée morte dans un lave-linge

Jeudi soir à Paris, une petite fille de trois ans a été retrouvée morte par son père et son frère dans un lave-linge, rapporte Le Parisien. Pour le moment, les circonstances du drame restent floues.





L’horrible découverte a eu lieu jeudi soir dans l’appartement familial situé à Paris. Les parents mangeaient avec un de leurs cinq enfants tout en ignorant ce que faisaient les quatre autres. Après le repas, ils ont commencé à s’inquiéter de l’absence de la cadette, qui avait fêté ses trois ans une semaine plus tôt. Toute la famille s'est mis à la chercher, à l’intérieur du domicile, mais aussi à l’extérieur.