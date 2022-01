Drame au Brésil: un morceau de falaise se détache sur des bateaux de touristes et fait au moins deux morts

Une falaise s'est détachée sur des touristes au Brésils

Une partie d’une falaise dans un canyon au Brésil s’est soudainement détachée et s’est écrasée sur des bateaux transportant des touristes ce samedi. Au moins deux décès ont été signalés. Selon les médias locaux, qui annoncent un total de 15 blessés, trois victimes ont été grièvement blessées dans un hôpital de la ville de Passos. Par ailleurs, six personnes ont été emmenées dans d’autres hôpitaux et ne souffriraient que de blessures légères.

Drame au Brésil. Une roche s’est détachée d'une falaise et s’est effondrée sur trois bateaux remplis de personnes s’amusant sur l’eau dans la zone touristique de la municipalité de Capitólio. Les médias locaux parlent d’au moins deux morts et 15 blessés.





On ne sait toujours pas pourquoi le rocher s’est soudainement détaché de la falaise. Cependant, les images montrent que le rocher a atterri sur le dessus d’au moins deux bateaux. Les vagues que l’effondrement a provoquées dans le lac ont également causé des problèmes à d’autres petits bateaux. Selon les autorités locales, le rocher a provoqué des vagues de cinq mètres de haut dans la zone. Il n’y avait que des petits bateaux avec beaucoup de gens à proximité.