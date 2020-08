Drame de Denver : L'association des Sénégalais d'Amérique au chevet de la famille éplorée

Le Président de l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA), Sadio Yaya Barry et le trésorier général, Mamadou Dramé, ont fait le déplacement de New York à Denver dans l’Etat de Colorado pour présenter les condoléances de la communauté sénégalaise à la famille éplorée.La délégation a d’abord rencontré le père des enfants décédés dans l'incendie, avant de visiter les lieux du drame pour communier avec toute la communauté qui est sortie en masse.La Président Barry et son collaborateur Dramé ont pris la parole et réitéré l’engagement de l’ASA au service de la communauté. Ils ont promis de procéder à une collecte de fonds pour venir en aide à la famille éplorée.Pour rappel, 5 membres d'une famille sénégalaise ont péri dans l'incendie de leur domicile. Un incendie volontaire selon les autorités locales.