Drame en France: un adolescent se noie après avoir porté secours à sa petite cousine

Un adolescent se noie dans la Garonne

Une sortie familiale s’est transformée en drame samedi dernier, près de Toulouse, en France, relate 20 Minutes. Un adolescent de 17 ans s’est noyé dans la Garonne après avoir sauvé sa petite cousine. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour connaître les circonstances exactes du décès.

Ce samedi, en milieu d’après-midi, un jeune garçon de 17 ans a héroïquement porté secours à sa petite cousine de 6 ans en détresse dans la Garonne. Mais après avoir ramené la petite fille sur la terre ferme, l’adolescent a soudainement coulé. Ses proches ont assisté à la scène et ont alerté les secours.





Les plongeurs des pompiers ont immédiatement lancé des recherches. La victime a été retrouvée “au fond de l’eau” plus de 1h30 après. Les secours n'ont pas pu réanimer l’adolescent.