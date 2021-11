Drame en France: Un automobiliste perd la vie atteint par la balle perdue d’un chasseur

Un homme atteint d'une balles perdue lors d'une partie de chasse

Les faits avaient eu lieu en Bretagne, samedi dernier. Un automobiliste avait été grièvement blessé par une balle perdue lors d'une partie de chasse organisée dans les environs immédiats. Il a finalement succombé à ses blessures ce jeudi, relate 20minutes.





L’automobiliste, âgé de 67 ans, avait été touché de plein fouet au cou par une balle de calibre 9,3 mm alors qu'il circulait en compagnie d’un passager sur une route nationale entre Nantes et Rennes, ce samedi 30 octobre. L’accident s’était produit entre Laillé et Orgères, dans le département d’Ille-et-Vilaine. Transporté dans un état critique vers un hôpital de la région, il est finalement décédé cinq jours plus tard, a annoncé le parquet du chef-lieu breton.





Le passager a réussi à maîtriser le véhicule

Le passager du véhicule, très choqué, ne souffre pour sa part que de conséquences physiques limitées. Selon le quotidien Ouest-France, qui a révélé l’histoire, c’est lui qui est parvenu à maîtriser le véhicule et à le garer sur le bas-côté avant de prévenir les secours.





Le chasseur mis en examen pour "homicide involontaire”

La thèse d’un accident de chasse avait rapidement été privilégiée et un chasseur de 69 ans avait été placé en garde à vue quelques heures après l’accident avant d’être présenté à un juge d’instruction le lundi matin. Il avait ensuite été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Ce jeudi, les faits ont été requalifiés en “homicide involontaire lors d’une action de chasse par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence”, précise 20minutes.





“J’essaie de comprendre”

Le président de la fédération des chasseurs d’Ille-et-Vilaine, André Douard, ne parvient pas à s’expliquer le drame. “C’est tragique. Mes premières pensées vont vers” la victime, a-t-il déclaré à un correspondant de l’AFP. “Le tireur était posté à environ 500 m de la quatre-voies”, a-t-il ajouté. “Mais ce n'est pas possible (d’atteindre la victime, ndlr) puisque, quand je regarde où je suis, devant moi, j’ai un obstacle, j’ai une haie qui est à 150/200 m, qui aurait déjà dû arrêter la balle normalement. Et, au-delà, il y a encore des arbres; et, là, la quatre-voies surplombe les arbres de 2,50 mètres”, a-t-il expliqué. “Je ne veux pas justifier le tir du chasseur mais j’essaie de comprendre”, a ajouté M. Douard.





