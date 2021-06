Drame en Italie: un homme abat deux enfants de 3 et 8 ans et un octogénaire, puis se suicide

Drame en Italie, un homme abat 2 enfants et un vieux

Un homme armé a ouvert le feu dimanche à Ardea, une ville proche de Rome, tuant deux jeunes frères de 3 et 8 ans et une personne âgée de 84 ans. L’auteur des faits, Andrea Pignani, un informaticien de 35 ans souffrant de troubles psychologiques, a ensuite été retrouvé mort dans une maison voisine.

David et Daniel jouaient à quelques dizaines de mètres de leur maison lorsqu’ils ont été abattus. “Ils sont morts en tenant la main de leur père. L’ambulance est arrivée trop tard, ça a pris une demi-heure”, a déclaré leur grand-mère à La Stampa. L’octogénaire a été tué alors qu’il roulait à vélo.





L’auteur s’est ensuite tiré une balle dans la tête alors que la police s’apprêtait à prendre d’assaut le bâtiment dans lequel il s’était barricadé pendant des heures. Toute la zone autour du bâtiment avait été fermée par la police.

Selon divers médias italiens, la fusillade a probablement été précédée d’un conflit dans lequel le père des enfants et le tireur étaient impliqués. Les habitants affirment qu’Andrea Pignani causait des problèmes dans la région depuis un certain temps.





Selon sa mère, son fils était un homme solitaire. “Il était seul et isolé, n’avait pas d’amis et ne se souciait plus de rien”, a-t-elle confié au quotidien Secolo d’Italia. L’homme aurait récemment quitté un établissement psychiatrique.





Le père des enfants était assigné à résidence chez lui. “Pour un peu de drogue, alors que cet homme avait une arme et n’était contrôlé par personne. Et regardez ce qu’il a fait!, a-t-il déclaré, ému, à un journal italien.