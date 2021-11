Drame en Suède : Un Sénégalais poignarde ses deux enfants et les jette d’un immeuble

Une affaire similaire à la tragédie familiale de Sacré-Cœur a lieu au-delà de nos frontières.



L'effroyable scène s'est déroulée à Stockholm, aux abords d’un immeuble situé à Hasselby, dans l’ouest de la capitale suédoise.



Un Sénégalais âgé de 45 ans a poignardé ses deux enfants avant de les jeter par la fenêtre de leur immeuble, relate Les Échos.



La fille est en soins intensifs, tandis que le garçon a succombé à ses blessures.



Le père de famille, s'est ensuite poignardé mais sa vie n’est pas en danger.



Il a été arrêté, dimanche soir, pour meurtre et tentative de meurtre.



La maman des enfants a été aussi arrêtée avant d’être libérée.



Le mis en cause, qui enseignait au Sénégal, s’était marié avec une Suédoise.



Il a divorcé avec cette dernière et s’est remarié avec une Sénégalaise avec qui il a eu deux enfants.



Le mobile du crime n’a pas été dévoilé.