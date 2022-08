Drame familial en Italie: une femme poignarde à mort son mari et jette son corps d'une falaise avec l’aide de ses deux fils

Le 30 juillet dernier, Monica Milite a signalé la disparition de son mari Ciro Palmieri. Mais quelques semaines plus, la femme a été arrêtée avec deux de ses fils. Ils sont soupçonnés d’avoir poignardé à mort le boulanger de 43 ans, puis d’avoir jeté son corps démembré du haut d’une falaise dans le sud de l’Italie. Des violences domestiques de la part du père pourraient être à l’origine du drame familial, rapporte l’agence de presse italienne ANSA.





Monica Milite s’est rendue au poste de police de Giffoni Valle Piana, le 30 juillet dernier, pour signaler la disparition de son mari. En réalité, Ciro Palmieri avait été poignardé à mort par sa femme la veille. Deux de ses quatre enfants, Massimiliano, 20 ans, et un garçon de 15 ans, avaient aidé la femme à commettre ce meurtre de sang-froid. Le plus jeune enfant du couple, âgé de 11 ans, a été le témoin silencieux de cette terrible tragédie, selon le site d’information “20 Minutes”.





Le déroulé des faits





Le 29 juillet au soir, une discussion animée a eu lieu au domicile du couple. Monica Milite a attrapé un couteau et a poignardé son mari plusieurs dizaines de fois. Deux fils ont suivi l’exemple de leur mère. Les cris de l’homme ont alarmé l’enfant de 11 ans, qui est entré dans la pièce et a vu son père se faire poignarder à mort.





La mère et ses deux fils ont ensuite voulu se débarrasser du corps. Problème: il était trop lourd et trop grand pour être installé dans la voiture. Ils l’ont donc scié en morceaux et l’ont mis dans un sac-poubelle. Ils se sont rendus à Irpinia et ont jeté le cadavre d’une falaise.





Comportement suspect





C’est le frère de Ciro Palmieri, Luca, qui a dû persuader Monica de signaler la disparition de son mari à la police. Elle n’avait donné que peu d'informations aux policiers. “Il m’a dit de préparer un sac avec ses vêtements de travail et de le mettre devant la porte d’entrée. Puis, il est sorti. Et je n’ai jamais revu mon mari”, aurait-elle déclaré.





“Elle ne se souciait pas du tout (de sa disparition)”, a déclaré le frère de Ciro Palmieri au journal italien “Corriere della Sera”. Monica Milite avait confié à son beau-frère que son mari avait “rencontré de mauvaises personnes”. La famille du défunt avait signalé sa disparition dans le célèbre programme télévisé “Chi l’ha visto”.





La femme avait entre-temps effacé les enregistrements des caméras de sécurité de la maison. Mais au cours de l’enquête de police, un spécialiste informatique a réussi à restaurer les vidéos originales.





Ce vendredi, Monica Milite et ses deux fils ont été arrêtés et accusés d’homicide et de dissimulation d’un corps. Le service social municipal s’occupe actuellement de l’enfant de 11 ans. Au moment de l’incident, l’autre fils du couple, âgé de 22 ans, se trouvait dans le nord de l’Italie, où il officie en tant que soldat.





La police a pu retrouver le corps de la victime grâce aux informations fournies par Monica Milite. Les pompiers et les spéléologues ont dû être appelés.





Des violences domestiques?





Monica Milite était-elle victime de violences domestiques? Une plainte avait été déposée, puis retirée, à l’encontre de Ciro Palmieri, indique ANSA.