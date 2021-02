Dubaï a laissé les touristes faire la fête malgré la pandémie: elle en paie le prix aujourd'hui

Hausse de cas de Covid à Dubai

Alors que de nombreuses destinations ont imposé de lourdes restrictions aux voyageurs pour lutter contre la propagation du coronavirus, les Émirats arabes unis ont gardé leurs portes grandes ouvertes. De nombreux influenceurs sont allés y faire la fête, des touristes ont profité des plages et des restaurants ouverts. Peu portaient un masque. Dubaï paie aujourd’hui le prix de son insouciance.

Mercredi passé, Dubaï a enregistré 3977 nouvelles infections en 24 heures. Un record. En novembre, le chiffre était quatre fois inférieur. Au début de la pandémie, en mars et avril 2020, les Émirats avaient mis en place l’un des dispositifs de confinement parmi les plus stricts du monde. Peu à peu, l’économie a rouvert et en juillet, les touristes ont pu revenir. Ils ont toujours été les bienvenus.

En hiver, alors que le monde entier était frappé par une seconde vague brutale, Dubaï laissait ses restaurants, ses hôtels et ses boutiques ouverts. Les touristes devaient présenter un test PCR négatif datant de moins de 96 heures. À l’aéroport, la température de tous les passagers était mesurée. Ceux qui étaient testés positifs devaient passer 14 jours en quarantaine.





Les contaminations ont commencé à grimper fin décembre. Mardi, de premières mesures plus strictes ont été imposées à Dubaï. Le port du masque buccal est obligatoire et le gouvernement demande aux gens de ne pas s’approcher à moins de deux mètres. Les hôtels, les plages et les centres commerciaux sont limités à 70% de leur capacité. Dans les cinémas, on monte à 50%. Les concerts ne sont plus autorisés. Les bars sont temporairement fermés.





Les Émirats arabes unis vaccinent à tout va. Ils sont juste derrière Israël. Plus de quatre millions de personnes sur dix millions d’habitants ont déjà reçu une première dose de vaccin. D’ici fin mars, le gouvernement prévoit d’avoir vacciné la moitié des habitants.





Reste à voir si ça fonctionnera. Dubaï compte 85% d’expatriés et les touristes restent admis. L’immunité de groupe aux Émirats est, pour l’instant, un rêve lointain.