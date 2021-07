Dubaï fabrique sa propre "fausse pluie" pour lutter contre la chaleur

Dubai fabrique de fausses pluies contre la chaleur

Dubaï peut désormais créer de la pluie pour lutter contre les fortes chaleurs. C’est ce que montrent les images vidéo diffusées par une station météorologique. L’émirat utilise des drones qui “explosent” les nuages avec des décharges électriques.

Les Émirats arabes unis ont dépensé 12,6 millions d’euros pour une technique appelée “ensemencement des nuages”. La technologie utilise un drone pour délivrer des charges électriques aux nuages: “Les gouttelettes d’eau fondent et se collent les unes aux autres, créant des précipitations”, explique le professeur britannique Maarten Ambaum, qui a travaillé sur le projet. “On peut le comparer à des cheveux secs dans un peigne.”

La technique fonctionne. Des images vidéo de l’Institut météorologique national de Ras al Khaimah montrent comment des averses violentes créent une couche de pluie sur les autoroutes. Les conducteurs doivent ralentir et il y a même des flaques d’eau sur le bord de la route. C’est du jamais vu dans un pays où il ne tombe normalement que 78 millimètres de pluie par an. En Belgique, les précipitations annuelles moyennes sont de 925 millimètres, soit près de 12 fois plus.





Les Émirats arabes unis utilisent environ 4 milliards de mètres cubes d’eau par an. En conséquence, le niveau des eaux souterraines baisse considérablement, rapporte le Washington Post. L’objectif de la “fausse pluie” est de contrer ce phénomène.