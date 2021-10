Dubaï : Saisie de 500 kg de cocaïne d’une valeur de 118 millions d’euros

Saisie de cocaïne à Dubaï

La police de Dubaï aux Emirats arabes unis a saisi 500 kg de cocaïne d’une valeur de quelque 118 millions d’euros, et a arrêté un suspect, selon un communiqué publié dimanche. Le communiqué de la police ne donne pas plus de détails sur le lieu et la date de l’opération.





"La drogue, d’une valeur marchande de plus de 500 millions de dirhams, avait été dissimulée dans (…) un conteneur", est-il précisé. Une personne originaire du Moyen-Orient, suspectée d’avoir servi d’intermédiaire pour un cartel international a aussi été arrêtée, rapporte la même source.