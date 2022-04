Duel Macron-Le Pen : Un premier sondage dévoile les tendances du second tour

Le président sortant Emmanuel Macron est crédité de 52% des intentions de vote au second tour - en 2017, il l'avait emporté avec 66,10% des voix.







Vers un duel plus serré qu'il y a cinq ans ? Emmanuel Macron remporterait le match retour qui l'opposera à Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle, programmé le dimanche 24 avril: selon un sondage Elabe pour BFMTV et L'Express , le président sortant obtiendrait 52% des suffrages contre 48% pour la candidate du Rassemblement national.





Le président-candidat gagne un petit point par rapport à notre précédente enquête, publiée vendredi, dans laquelle il était crédité de 51% des voix contre 49% pour Marine Le Pen.





Toutefois, ce nouveau face-à-face entre les deux candidats ne devrait pas avoir les mêmes contours que celui qui a eu lieu il y a cinq ans. En 2017, au second tour, Emmanuel Macron avait largement remporté ce duel avec 66,1% des voix contre 33,9% pour Marine Le Pen.