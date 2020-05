EasyJet compte reprendre certains vols à partir du 15 juin

Avions de la compagnie EasyJet sur le tarmac de l'aéroport de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle.

EasyJet reprend du service. La compagnie britannique a annoncé jeudi 21 mai qu'elle comptait reprendre certains vols à partir du 15 juin, "essentiellement des vols intérieurs au Royaume-Uni et en France", avec des mesures sanitaires à bord."Un petit nombre de vol va reprendre sur les trajets où nous pensons que la demande est suffisante pour permettre des vols rentables", affirme dans un communiqué le transporteur, dont la quasi totalité des avions est à l'arrêt actuellement à cause de la pandémie de coronavirus, qui a paralysé le trafic aérien mondial."Des trajets supplémentaires seront annoncés dans les semaines à venir, à mesure que la demande augmente[ra] et que les mesures de confinement en Europe s[er]ont assouplies" poursuit la compagnie.Sa rival "low cost" irlandaise Ryanair avait parlé d'une reprise à partir de juillet. British Airways a évoqué juillet, mais son patron Willie Walsh a estimé que ces plans risquaient d'être contrariés par les mesures de quarantaine que compte imposer le gouvernement britannique aux voyageurs arrivant de l'étranger.EasyJet instaurera à bord des mesures de sécurité sanitaire : port de masques, désinfection améliorée des appareils, distributeurs de désinfectant et lingettes anti-bactériennes, et pas de nourriture servie dans un premier temps.L'Association internationale du transport aérien (Iata) avait indiqué il y a quelques jours qu'elle envisageait la reprise des vols nationaux en juin et continentaux dès juillet, avec un protocole sanitaire qui doit être présenté à la fin du mois.L'Iata prévoit la reprise des vols intercontinentaux au dernier trimestre dans le cadre d'un plan qui doit faire redécoller le secteur aérien.L'organisation envisage notamment une déclaration sanitaire à l'arrivée à l'aéroport, des contrôles de température ou des aliments pré-emballés.Le secteur aérien est l'un des plus durement touchés par la pandémie de coronavirus et nombre de compagnies luttent pour leur survie, notamment Virgin Atlantic au Royaume-Uni ou Lufthansa en Allemagne.Beaucoup ont annoncé des milliers de suppressions d'emploi : 3 000 chez Ryanair ou Virgin Atlantic, 12 000 chez British Airways.Le motoriste Rolls-Royce a annoncé mercredi réduire ses effectifs d'au moins 9 000 personnes à cause de l'effondrement du trafic aérien commercial.La compagnie low-cost EasyJet a par ailleurs annoncé, mardi 19 mai, avoir été l'objet d'une cyberattaque "hautement sophistiquée" ayant compromis les données personnelles d'environ 9 millions de clients.