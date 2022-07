Eau, assainissement : 4,2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès aux services d’assainissement

Dans le monde, 2,2 milliards de personnes, soit 29% de la population mondiale, n’ont pas accès à des services d’alimentation domestique en eau potable gérée en toute sécurité. Et 4,2 milliards de personnes, soit 55% de la population mondiale, ne disposent pas de services d’assainissement gérés en toute sécurité. Cela n’est pas sans conséquence sur la vie des populations qui peinent à s’approvisionner convenablement en eau et en assainissement, note-t-on dans les termes de références d'un atelier de restitution des résultats d'une étude portant sur l’évaluation des politiques d’assainissement au regard des ASPG (African sanitation policy guidelines) au Sénégal, restituée ce jeudi à Dakar.



Cette situation est d’autant plus préoccupante en Afrique où de nombreux pays souffrent cruellement du manque d’eau potable et d’assainissement. En effet, 39% des habitants d’Afrique sub-saharienne n’ont pas accès à des services élémentaires d’accès à l’eau et 204 millions d’entre eux pratiquent encore la défécation à l’air libre (World Water Development Report 2019, ONU).



Pourtant, l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable (ODD) 6 consistant « à garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau » nécessite la mise en place et l’application de politiques et de stratégies d’intervention adaptées dans le sous-secteur de l’assainissement.